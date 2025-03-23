ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию члена политбюро ХАМАС

Израильские силы устранили члена политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салаха аль-Бардавиля в результате удара по югу сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В публикации отмечается, что аль-Бардавиля ликвидировали ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК).

Ночью 23 марта телеканал Al Hadath сообщил, что члена политического бюро палестинского движения ХАМАС Салаха аль-Бардавиля ликвидировали при ударе, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Салех аль-Бардавиль был членом Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент), а также официальным представителем ХАМАС в Хан-Юнисе.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.