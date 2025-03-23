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Из-за налета БПЛА жителей четырех энгельсских СНТ не пустят на участки до будущей недели

В Саратовской области после атаки БПЛА доступ еще в четыре СНТ разрешат 24 марта
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Telegram-канал «Максим Леонов»

После налета БПЛА на Саратовскую область власти позволили собственникам восьми садовых некоммерческих товариществ (СНТ) вернуться в свои дома, сообщил в Telegram-канале глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов.

Он написал, что в понедельник, 24 марта, будет открыт доступ еще в четыре СНТ — «Колос», «Автомобилист-1», «Чайка» и «Заря». Чиновник отметил, что в районе все еще работают комиссия по оценке повреждений имущества, спецслужбы и правоохранители.

«Полиция продолжит патрулирование как открытых, так и закрытых садовых товариществ. В ночное время период будет ограничен с целью сохранения имущества граждан», — отметил Леонов.

В ночь на 20 марта Украина массированно ударила беспилотниками по шести российским регионам. Везде обошлось без происшествий, кроме Саратовской области. В Энгельсе пострадала больница, два детских сада, школа, 30 домов в СНТ. Несколько человек получили травмы, на территории аэродрома начался пожар. Местные власти до сих пор устраняют последствия атаки. Житель Энгельса рассказал «Газете.Ru», что беспилотник летел низко в сторону аэродрома.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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