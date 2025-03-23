В Запорожской области рассказали о преследовании сторонников «Русской весны» на Украине

Власти Украины преследовали активистов «Русской весны» в Запорожской области. Об этом рассказал депутат законодательного собрания региона Максим Зубарев, передает РИА Новости.

«Многие люди начали пропадать, преследование шло, то есть, все, кто участвовал в «Русской весне», они были, по- сути, «обложены». Кто-то попал в тюрьму, кто-то пропал без вести, кого-то забрали насильно в армию», — сказал депутат.

Зубарев добавил, что если бы не начало специальной военной операции (СВО) на Украине, вряд ли бы сейчас остались свидетели тех событий.

«Русская весна» — общественно-политические акции, проходившие в Донецке, Луганске, Харькове и Одессе в марте 2014 года. Их участники выступали в защиту статуса русского языка на Украине.

В феврале мэр украинского города Борисполь в Киевской области Владимир Борисенко пригрозил властям страны «глобальной очисткой», если они не прекратят преследование оппозиции. По словам политика, он хорошо понимает, что сейчас происходит в государстве.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, где оказались лица «Русской весны» спустя 10 лет.