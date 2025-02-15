Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции

Мэр Борисполя Борисенко пригрозил Киеву переворотом из-за давления на оппозицию
close
OHTV_UA/YouTube

Мэр украинского города Борисполь в Киевской области Владимир Борисенко пригрозил властям страны «глобальной очисткой», если они не прекратят преследование оппозиции. Видеозапись, в которой глава населенного пункта говорит о возможном перевороте, появилась в Telegram-канале партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По словам политика, он хорошо понимает, что сейчас происходит в государстве. Действующий мэр Борисполя выразил уверенность, что нынешнее украинское руководство «заболело» и начало оказывать давление на оппозицию.

«Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал глава города.

Борисенко стал мэром Борисполя после того, как в январе 2021 года одержал победу на выборах. Политик баллотировался от партии «Европейская солидарность».

13 февраля украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий введение персональных санкций против бывшего президента страны и председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В частности, его лишили государственных наград и запретили выводить денежные средства за границу.

Позже власти ввели рестрикции против экс-главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Также в санкционный список попали бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и бизнесмен Константин Жеваго.

Ранее в министерстве юстиции Украины прокомментировали слухи о готовящемся запрете партии «‎Европейская солидарность»‎.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами