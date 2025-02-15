На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции

Мэр украинского города Борисполь в Киевской области Владимир Борисенко пригрозил властям страны «глобальной очисткой», если они не прекратят преследование оппозиции. Видеозапись, в которой глава населенного пункта говорит о возможном перевороте, появилась в Telegram-канале партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По словам политика, он хорошо понимает, что сейчас происходит в государстве. Действующий мэр Борисполя выразил уверенность, что нынешнее украинское руководство «заболело» и начало оказывать давление на оппозицию.

«Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — сказал глава города.

Борисенко стал мэром Борисполя после того, как в январе 2021 года одержал победу на выборах. Политик баллотировался от партии «Европейская солидарность».

13 февраля украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий введение персональных санкций против бывшего президента страны и председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В частности, его лишили государственных наград и запретили выводить денежные средства за границу.

Позже власти ввели рестрикции против экс-главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Также в санкционный список попали бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и бизнесмен Константин Жеваго.

Ранее в министерстве юстиции Украины прокомментировали слухи о готовящемся запрете партии «‎Европейская солидарность»‎.