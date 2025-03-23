ВС РФ выследили и уничтожили в Харьковской области гексакоптер «Баба-Яга»

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что в Харьковской области российские военные выследили и уничтожили гексакоптер «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Военнослужащие группировки войск «Запад» круглосуточно дежурят в небе, выявляют разведывательные и ударные дроны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью российские специалисты сбили ударный беспилотный летательный аппарат (ВСУ), а в светлое время суток провели контрольное уничтожение вражеского беспилотника.

До этого сообщалось, что специалисты центра «Рубикон» уничтожили гексакоптер «Баба-Яга» украинской армии с помощью FPV-дрона на Купянском направлении. На обнародованных кадрах видно, как российский FPV-дрон быстро движется к намеченной цели и за несколько секунд влетает и поражает беспилотник противника.

Ранее в России рассказали о снижении боеготовности ВСУ.