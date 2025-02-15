Специалисты центра «Рубикон» уничтожили гексакоптер «Баба-Яга» украинской армии с помощью FPV-дрона на Купянском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

На обнародованных кадрах видно, как российский FPV-дрон быстро движется к намеченной цели и за несколько секунд влетает и поражает беспилотник противника.

До этого в сводке оборонного ведомства сообщалось, что российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической авиации за сутки ликвидировали объекты аэродромной инфраструктуры, склады, скопления живой силы и техники украинской армии в 143 районах.

15 февраля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике. Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.

Ранее в России рассказали о снижении боеготовности ВСУ.