Энгельсским дачникам позволили вернуться на участки после налета БПЛА

В Саратовской области после атаки БПЛА разрешили доступ еще в пять СНТ

В Энгельсе собственникам садовых некоммерческих товариществ (СНТ) «Электрик», «Швейник», «Садовод», «Астра», «Водоканал» разрешили вернуться на участки после атаки БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов.

По его словам, доступ туда разрешен с 11:00 (10:00 мск), так как спецслужбы закончили осмотр территории, а правоохранители перенесли оцепление.

«Перед попаданием на свои участки собственникам необходимо получить памятку о порядке действий в случае обнаружения опасных предметов», — обратил внимание чиновник.

В ночь на 20 марта Украина массировано ударила беспилотниками по шести российским регионам. Везде обошлось без происшествий, кроме Саратовской области. В Энгельсе пострадала больница, два детских сада, школа, 30 домов в СНТ. Несколько человек получили травмы, на территории аэродрома начался пожар. Местные власти до сих пор устраняют последствия атаки. Житель Энгельса рассказал «Газете.Ru», что беспилотник летел низко в сторону аэродрома.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.