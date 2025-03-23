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В Минобороны рассказали об ударах по аэродромам и складам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
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РИА «Новости»

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также атаке российских военных подверглись центры подготовки операторов беспилотных летальных аппаратов, цеха производства дронов и их места хранения. Кроме того, атакованы были места скопления живой силы и техники украинской армии. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили 224 беспилотника в зоне проведения спецоперации на Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что точные удары нанесла армейская авиация и артиллерия ВС РФ.

23 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селе Срибное. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Также ВС РФ нанесли поражение личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск и других. В результате противник потерял более 500 бойцоы, четыре бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее боец ВСУ неудачно попытался спрятаться от российского спецназа.

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