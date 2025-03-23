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У границы Белгородской области ликвидировали группу военных ВСУ на квадроциклах

SHOT: ВС РФ уничтожили группу украинских бойцов у границы Белгородской области
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Vadim Ghirda/AP

Российские военнослужащие уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что речь идет о членах Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией). Они передвигались в районе государственной границы РФ на 20 квадроциклах.

«Кроме квадроциклов, уничтожено более 30 единиц тяжелой техники», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что за последние несколько дней военные Вооруженных сил РФ ликвидировали около 500 украинских солдат при попытках проникнуть в Белгородскую область. При этом в данный момент командование ВСУ продолжает перебрасывать резервы к границе региона, но пока не предпринимает никаких активных действий.

18 марта украинские формирования предприняли неудачную попытку вклиниться в Белгородскую область по направлению к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. Как рассказали в министерстве обороны РФ, тогда на территорию региона стремились проникнуть около 200 солдат ВСУ и 29 единиц техники. Тем не менее российские военнослужащие отразили все атаки, не допустив пересечения государственной границы.

Спустя два дня Telegram-канал Mash сообщил о новой попытке украинских бойцов вторгнуться в Белгородскую область. Киев задействовал в операции от 30 до 50 военных, но снова потерпел неудачу.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали попытки ВСУ вклиниться на территорию Белгородской области.

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