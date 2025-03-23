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В подполье рассказали об отношении жителей Константиновки к продвижению ВС РФ

РИА Новости: жители Константиновки в ДНР ждут российских военнослужащих
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жители города Константиновка, расположенного в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР), ждут прихода российских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя подполья.

Как рассказал источник агентства, люди боятся покидать населенный пункт. Причина заключается в том, что при эвакуации они рискуют столкнуться с грабителями или сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые могут мобилизовать их прямо на месте.

«Население ждет русскую армию как освободителей», — подчеркнул представитель подполья.

Он добавил, что находящиеся в городе солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно занимаются мародерством. При этом данный процесс носит массовый характер.

19 марта журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу иностранных наемников в районе Константиновки в ДНР. По информации агентства, российские бойцы нанесли удар по месту скопления наемников ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате был уничтожен один бронеавтомобиль вместе с десантом.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, ведущую к Константиновке.

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