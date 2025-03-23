Пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город, и им останется только посочувствовать. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель подпольного движения «Stop Grave».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования».

«Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что Одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области», — заявил подпольщик.

Источник агентства выразил соболезнования тем наемникам, которые будут находиться в Одессе. Он подчеркнул, что действия французского лидера направлены на то, чтобы сорвать урегулирование конфликта.

До этого издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники писало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.