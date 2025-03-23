Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье Одессы выразило готовность бороться с французскими миротворцами

Одесское подполье заявило, что готово действовать против французских военных
close
Pavel Golovkin/AP

Пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город, и им останется только посочувствовать. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель подпольного движения «Stop Grave».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования».

«Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что Одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области», — заявил подпольщик.

Источник агентства выразил соболезнования тем наемникам, которые будут находиться в Одессе. Он подчеркнул, что действия французского лидера направлены на то, чтобы сорвать урегулирование конфликта.

До этого издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники писало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами