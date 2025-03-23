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Губернатор назвал сложной обстановку в одном из районов Белгородской области

Губернатор Гладков: большинство жителей Краснояружского района вывезли из-за ВСУ
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале назвал непростой ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах.

По его словам, обстановка в Краснояружском районе остается сложной, но российские военные занимаются выполнением поставленных боевых задач.

«Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли», — написал губернатор.

Он отметил, что, несмотря на то, что людям помогают выезжать, бывали случаи, когда местные жители «по полям возвращаются в свои дома». Губернатор признал, что таких людей можно понять, так как у них остается хозяйство и скот, который нужно кормить. Однако он попросил людей не рисковать жизнями и выполнять задачи, которые ставят органы муниципальной власти.

Накануне украинские войска обстреляли село Репяховка в Белгородской области, пострадал человек. По словам Гладкова, мужчина самостоятельно вернулся в село, куда был запрещен въезд, и попал под обстрел.

Ранее Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.

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