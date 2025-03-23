Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидец рассказал, как ВСУ избавлялись от тел жертв недалеко от Донецка

РИА Новости: ВСУ сбрасывали тела погибших в Карловское водохранилище в ДНР
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины сбрасывали тела жертв в Карловское водохранилище недалеко от Донецка. Об этом рассказал РИА Новости очевидец произошедшего Леонид Солуянов.

Он добавил, что людей останавливали под предлогом проверки документов. После чего их заталкивали в машину и увозили. Больше этих людей никто не видел. Оказалось, что с людьми расправлялись, а тела сбрасывали в Карловское водохранилище.

По словам Солуянова, на поверхности водохранилища он видел столько трупов, что он не смог сосчитать. Под водой было еще больше тел. Преступления совершали украинские нацбатальоны, отметил мужчина.

До этого жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала, как останки погибших жителей приходилось хоронить в коробках посреди огорода.

Также агентство ТАСС писало, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

Ранее британский наемник снял от первого лица свое пленение в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами