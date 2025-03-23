Солдаты Вооруженных сил Украины сбрасывали тела жертв в Карловское водохранилище недалеко от Донецка. Об этом рассказал РИА Новости очевидец произошедшего Леонид Солуянов.

Он добавил, что людей останавливали под предлогом проверки документов. После чего их заталкивали в машину и увозили. Больше этих людей никто не видел. Оказалось, что с людьми расправлялись, а тела сбрасывали в Карловское водохранилище.

По словам Солуянова, на поверхности водохранилища он видел столько трупов, что он не смог сосчитать. Под водой было еще больше тел. Преступления совершали украинские нацбатальоны, отметил мужчина.

До этого жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала, как останки погибших жителей приходилось хоронить в коробках посреди огорода.

Также агентство ТАСС писало, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

Ранее британский наемник снял от первого лица свое пленение в Курской области.