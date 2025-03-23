Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о взрывах в Астраханской области

SHOT: над Ахтубинском Астраханской области произошло несколько взрывов
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Ахтубинском Астраханской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, над городом произошло как минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели красные вспышки в небе. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотники в пригороде Ахтубинска. Также поступают сообщения о звуках автоматных очередей. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в 4:41 мск. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

В 4:58 мск SHOT сообщал о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

В ночь на 23 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщал, что на всей территории региона была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами