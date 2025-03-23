СМИ сообщили о взрывах в Астраханской области

Над Ахтубинском Астраханской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, над городом произошло как минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели красные вспышки в небе. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотники в пригороде Ахтубинска. Также поступают сообщения о звуках автоматных очередей. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Врио главы Ахтубинска Александр Сиваков предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в 4:41 мск. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

В 4:58 мск SHOT сообщал о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

В ночь на 23 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщал, что на всей территории региона была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона.