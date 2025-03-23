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В Госдуме призвали осудить преступления Украины в отношении пленных

Слуцкий призвал осудить преступления Украины в отношении военнопленных
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с РИА Новости, что его коллеги по Государственной думе должны обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления Украины и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей пыток в отношении российских военнопленных.

«Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей», — сказал он.

По словам парламентария, боль, через которую прошли пленные военнослужащие Вооруженных сил России, невозможно вынести, а изощренность пыток превосходит зверства нацистов.

Он назвал украинский плен «беспрерывным насилием», а также «насилием без конца».

«Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. Избиение, травля собаками, отрезание конечностей. Любые пытки и давление, которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство», — отметил политик.

Он подчеркнул, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесполезно прятаться, поскольку спецслужбы РФ найдут информацию о каждом, и о том, что они сделали, не забудут.

19 марта в министерстве обороны РФ сообщили, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. В ведомстве уточнили, что по итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Ранее в МИД РФ сравнили количество пленных солдат России и Украины.

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