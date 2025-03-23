В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — заявил чиновник.

Он призвал граждан сохранять спокойствие.

В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака на дронов на Россию с начала СВО. В Подмосковье сбили 91 дрон, еще 126 дронов сбили над Курской областью. Также 38 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 25 – над Белгородской областью, 22 – над территорией Рязанской области. Десять беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по восемь – над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области и три – над Нижегородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву и Подмосковье демонстрацией независимости.