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Столица Йемена подверглась ударам с воздуха

Al Masirah: по столице Йемена и провинции Ходейда нанесены авиаудары

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Abdulrhman Al Ansi/Reuters

По столице Йемена Сане были нанесены удары с воздуха. Об этом сообщает подконтрольный хуситскому движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

По имеющимся сведениям, атакам подверглись расположенные к югу и северу от столицы центральные электростанции Хазиз и Дахабан.

Кроме того, авиаударам подверглась расположенная на западе страны провинция Ходейда. Порт Ходейды был атакован четыре раза, нефтяные резервуары в Рас-Иссе — два раза.

19 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты из Йемена.

17 декабря США и Великобритания нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны хуситов в центре Саны.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

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Удары США по хуситам
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