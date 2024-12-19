Столица Йемена подверглась ударам с воздуха

По столице Йемена Сане были нанесены удары с воздуха. Об этом сообщает подконтрольный хуситскому движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

По имеющимся сведениям, атакам подверглись расположенные к югу и северу от столицы центральные электростанции Хазиз и Дахабан.

Кроме того, авиаударам подверглась расположенная на западе страны провинция Ходейда. Порт Ходейды был атакован четыре раза, нефтяные резервуары в Рас-Иссе — два раза.

19 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты из Йемена.

17 декабря США и Великобритания нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны хуситов в центре Саны.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.