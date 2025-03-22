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В курском поселке женщину ранило при атаке БПЛА на хозпостройку

Хинштейн: при атаке БПЛА под Курском загорелась хозпостройка, ранена женщина
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области при налете дрона пострадала женщина. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник атаковал поселок Конышевка. Там загорелась хозпостройка. Пострадавшая 40-летняя местная жительница находилась недалеко от сооружения. Ее госпитализировали с ожогами и травмой руки в областную больницу.

Чиновник уточнил, что сотрудники МЧС уже полностью ликвидировали возгорание, и призвал местных жителей быть крайне внимательными.

22 марта Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В хуторе Барилов дрон упал на дороге и взорвался, в результате чего были повреждены кровля и фронтон частного дома. Из-за детонации БПЛА в Валуйках загорелась сухая трава, а в селе Казначеевка беспилотник упал и взорвался во дворе частного домовладения — в доме были выбиты окна.

Ранее Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины.

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