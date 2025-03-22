Крым второй раз за день атаковал украинский беспилотник

Министерство обороны России сообщило об уничтожении над Крымом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, около 17:10 по московскому времени беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). О повреждениях и пострадавших в ведомстве не сообщили.

До этого беспилотник над полуостровом был уничтожен около 11:50.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 12 БПЛА дронов уничтожили над территорией Воронежской области, а 11 – над Белгородской областью. Также шесть дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, три — над территорией Астраханской области и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь беспилотников подавили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.