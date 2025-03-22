Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над республикой Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты сбили около 11:50 по московскому времени. О повреждениях и пострадавших в ведомстве не сообщили.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 12 БпЛА дронов уничтожили над территорией Воронежской области, а 11 – над Белгородской областью. Также шесть дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, три — над территорией Астраханской области и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь беспилотников подавили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.