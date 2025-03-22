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Экс-министра обороны Польши обвинили в нарушении гостайны ради «личных выгод»

Бывшего министра обороны Польши Блащака обвинили в разглашении гостайны
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Global Look Press

Бывшего министра обороны Польши Мариуша Блащака (возглавлял ведомство с 2018 по 2023 год)обвинили в «нанесении исключительно серьезного ущерба государству» из-за публичного использования фрагментов секретного плана обороны республики. Об этом сообщается на сайте Окружной прокуратуры Варшавы.

По версии следствия, с 28 июля по 17 сентября 2023 года Блащак превысил полномочия, когда снял грифы «Совершенно секретно» и «Секретно» с фрагментов документов, в том числе об оперативном планировании на стратегическом уровне. Эту информацию министр использовал на официальной странице своей партии «Право и справедливость» для «достижения личных выгод». Прокуратура считает, что действия Блащака повредили стране, так как создали угрозу для ее независимости, суверенитета, международного положения и сплоченности НАТО.

Как уточняется в пресс-релизе, речь идет о «Плане использования Вооруженных сил Республики Польша Warta-00101». Прошлым летом Служба военной контрразведки страны по итогам внутреннего расследования направила в прокуратуру уведомление о подозрении в отношении Блащака. 6 марта парламент республики лишил его неприкосновенности по этому делу.

Ранее в Польше назвали госизменой отправку оружия на Украину.

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