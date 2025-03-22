Депутат заявил, что Украина устроила десятки покушений в Запорожской области

С момента начала СВО украинские спецслужбы устроили около 50 покушений в Запорожской области. Об этом рассказал депутат Заксобрания региона Максим Зубарев, пишет РИА Новости.

«Им не нравится, что люди, которые сейчас на подконтрольной Украине территории, звонят родственникам и узнают, как идет жизнь, им (украинским властям. — ред.) совсем не хочется, чтобы отвечали, что здесь все хорошо», — пояснил он.

Депутат добавил, что сам был жертвой покушения украинских спецслужб. Его автомобиль подорвали в 2023 году. Парламентарий лишился ноги и получил множественные ранения.

Помимо этого, украинские беспилотники продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам.

Дипломат подчеркнула, что Киев своими действиями показывает свою недоговороспособность.

Ранее сотрудники МЧС России пострадали в ДНР при атаке украинского дрона.