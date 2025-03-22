Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР при атаке украинского дрона

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке ДНР при атаке беспилотника

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 22 марта. Отмечается, что дрон атаковал пожарную автоцистерну во время следования спасателей к месту вызова.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверили в ведомстве.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее еще одна пострадавшая обратилась к медикам после удара дрона по ростовскому жилкомплексу.