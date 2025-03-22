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Российский боец отбил головой гранату и получил прозвище «Роналду»

Бойцу РФ дали прозвище Роналду за отбитую головой гранату ВСУ
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Telegram-канал «ВЕСТИ»

Российскому бойцу дали прозвище в честь португальского футболиста Криштиану Роналду после того, как в ходе боя он отбил украинскую гранату головой. Об этом боец рассказал в эфире программы «Наши. Военкоры» на телеканале «Россия».

«Слышу, граната летит. Как-то получилось каской отбить, она рядом ударила. И у меня получилась реакция, как мячиком. И вот она ушла в сторону. Я огляделся по сторонам, побежал дальше», — рассказал он.

По словам военнослужащего, после отбитой гранаты его атаковал FPV-дрон и солдат потерял сознание. Медсестры прозвали мужчину «Роналду» за его необычное действие.

До этого российский солдат «Хитман» ударом головы сбил дрон ВСУ, спасая раненых сослуживцев — это второй подобный случай на фронте, ставший достоянием общественности. По словам замкомандира батальона с позывным «Крестик», российский боец чудом выжил, и после эвакуации врачи смогли буквально собрать его голову по частям и даже частично вернуть зрение.

Он добавил, что «Хитман», несмотря на тяжелейшее ранения, не потерял присутствия духа и подбадривал других раненых.

Ранее российский штурмовик отбил дрон ВСУ прикладом автомата.

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