Зеленский посетил командный пункт группировки «Покровск»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы Вооруженных сил Украины «Покровск». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Командный пункт тактической группы «Покровск «и встреча с командирами» линии дронов», объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ. Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами», — написал Зеленский.

Он добавил, что командиры подразделений доложили о первых результатах работы «линии дронов» во время операции в Курской области, а также на Донецком и других направлениях.

В ночь на 21 марта по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу, нанесли удар. На газопроводе случился пожар, пламя было видно из Курска и Сум. Украинская сторона обвинила в атаке Россию.

Военный блогер Юрий Подоляка опубликовал видео с места ЧП и предположил, что ВСУ подорвали газоизмерительную станцию перед отступлением.

Ранее Украина получила новую партию истребителей F-16.