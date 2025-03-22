Сотрудник администрации погиб после атаки дрона в Белгородской области

Водитель главы района погиб при атаке беспилотников в Белгородской области

Сотрудник районной администрации в Белгородской области погиб после атаки украинских беспилотников в Краснояружском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Погиб сотрудник администрации, водитель главы», — написал Гладков.

Ссылаясь на местных жителей, губернатор уточнил, что после взрыва БПЛА загорелась сухая трава после взрыва. Погибший как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, где попал под обстрел беспилотников.

Накануне вечером глава Белгородской области сообщал о гибели в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины бойца отряда «Орлан». Это произошло в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары, когда украинский дрон нанес удар по автомобилю.

10 марта украинские войска обстреляли ТЦ «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате атаки ранения получили девять человек.

Ранее два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области.