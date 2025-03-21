В Белгородской области погиб боец отряда «Орлан» из-за атаки дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины погиб боец отряда «Орлан». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:58 по московскому времени.

Молодой человек скончался до приезда медиков. Четверо коллег бойца, которые находились рядом в момент атаки, получили ранения, уточнил губернатор.

«Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии», — рассказал Гладков.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

18 марта Гладков сообщил о гибели еще одного бойца отряда «Орлан». Губернатор отметил, что боец подразделения не выжил при обстреле подразделениями ВСУ поселка Красная Яруга в Белгородской области.

В тот день ВСУ организовали неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. В МО также добавили, что все атаки ВСУ были отражены.

Ранее появились кадры удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ.