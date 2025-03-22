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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дрон сбили в 9:20 мск. О разрушениях на земле и пострадавших жителях информации не появлялось.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 12 БпЛА дронов уничтожили над территорией Воронежской области, а 11 – над Белгородской областью. Также шесть дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, три — над территорией Астраханской области и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Еще семь беспилотников подавили над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее погоня российского беспилотника за украинским дроном попала на видео.

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