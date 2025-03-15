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Российский военный сбил дрон-камикадзе из дробовика

Боец ВС РФ из дробовика взорвал дрон-камикадзе ВСУ, атаковавший расчет ТОС-2
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Российский военный из дробовика сбил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, который пытался атаковать расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр». Кадры с моментов уничтожения опубликовали «Известия».

На опубликованном изданием видео видно, как бойцы группы огневой поддержки заметили приближение беспилотника.

«Врассыпную!» – крикнул один из военных военный, после чего слышны выстрелы.

Через секунды российский боец выстрелил из дробовика и попал в цель, после чего дрон взорвался.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники Вооруженных сил Украины могут лететь сотни километров. По словам эксперта, на столицу летели аналоги турецкого беспилотника Bayraktar типа «Лютый», PD-2 и «Рубака». Дальность полета у этих дронов составляет около 800 километров, отметил он.

Ранее в сети появилась видеозапись перехвата украинского дрона, пытавшегося атаковать Москву.

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