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Рогов заявил о взрывах в Запорожье

Рогов: в Запорожье прогремело не менее шести взрывов
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы. Это работа мобильных групп ПВО ВСУ по «Гераням», вежливо летящим к своим целям», — написал глава комиссии.

Рогов добавил, что целью беспилотников являются военные и инфраструктурные объекты Украины. По его словам, они расположены в ближайшем пригороде Запорожья.

В конце февраля координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали около 10 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время ударов по закрытому комплексу зданий в Запорожье. По его словам, первый удар по основному административному зданию СБУ был нанесен еще в конце января.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.

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