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Жительница Курской области рассказала о разорванном соседе после прилета от ВСУ

РИА Новости: мужчину в Гончаровке разорвало из-за прилетевшего снаряда ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Гончаровке Курской области местного жителя разорвало от прилета снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом рассказала РИА Новости соседка мужчины Евгения Марченко.

Женщина уточнила, что жила с мужчиной на соседней улице. Прилет ВСУ застал его, когда он пошел кормить кур. Из-за удара его «в клочья разорвало», заключила россиянка.

По словам Марченко, одна прилетевшая бомба застряла на крыше, но не разорвалась.

«Поначалу еще, когда Украина вошла, повылетели все окна. <...> там нет ни одного целого дома, ни одной улицы», — заявила она.

До этого российский боец с позывным «Спиридон» рассказал, что оставшиеся в Курской области украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. По его словам, оказавшиеся в окружении украинские солдаты бросили все вооружение и стремятся оставить позиции и выдают себя за мирное население. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

Ранее в Курской области петух спас бойца территориальной обороны.

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