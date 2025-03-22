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В подполье обвинили ВСУ в массовом мародерстве в ДНР

РИА Новости: военные ВСУ массово мародерствуют в Константиновке
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово занимаются мародерством в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

«Украинские боевики сами обстреливают жилые районы города, изгоняя таким образом из них местных мирных жителей, после чего грабят их дома. Так же поступают с продовольственными и другими магазинами», — сказали подпольщики.

По информации подполья, аналогичная схема мародерства уже применялась в Артемовске (украинское название — Бахмут).

18 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что военные ВСУ разграбили дома жителей города Суджа Курской области во время оккупации. Журналист подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

В феврале житель Часова Яра Павел Морковкин рассказал, что ВСУ, отступая из города, вывозили награбленное имущество местных жителей на поставленных из Турции бронеавтомобилях Kirpi. По его словам, украинская администрация населенного пункта покрывала действия украинских военных.

Ранее мародерство солдат ВСУ в Курской области попало на видео.

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