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Эксперт рассказал о продвижении армии РФ в районе Тополей

Марочко: ВС РФ продвигаются у Тополей, выбивая разрозненные отряды ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска в районе Тополей в Харьковской области продвигаются вперед, выбивая разрозненные отряды ВСУ из лесополосы. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Марочко, северо-восточнее Каменки у ВС РФ есть успехи.

«В селе Тополи наши войска развивают успех. Наши бойцы улучшили тактическое положение, немного подровняли линию боевого соприкосновения и сейчас выбивают с лесонасаждений украинских боевиков, которые засели на своих позициях», — поделился эксперт.

Он уточнил, что у ВСУ на данном участке линии боестолкновения «весьма негативное положение».

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма рассказывал, что в зоне ответственности группировки войск Вооруженных сил России сдались в плен трое украинских военнослужащих.

Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 27 пунктов управления БПЛА, два полевых склада боеприпасов, четыре станции спутниковой связи Starlink и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.

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