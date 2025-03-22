Обломки беспилотника упали на дорогу в Сальске Ростовской области

Слюсарь сообщил о падении обломков дрона на дорогу в Сальске Ростовской области

Фрагменты беспилотника упали на дорогу в городе Сальске Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова, 6», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:05 по московскому времени.

Кроме того, в соседних строениях повреждено остекление, отметил Слюсарь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.