Очевидцы рассказали об обстановке возле атакованного дроном дома в Ростове-на-Дону

Readovka: в Ростове-на-Дону посекло осколками машину при ударе дрона по дому

В Ростове-на-Дону посекло осколками автомобиль после удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом сообщает Readovka в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

«Асфальт усеян осколками, ими же посекло машину», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:20 по московскому времени.

На месте происшествия находятся машины оперативных служб, организована работа медиков, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

Незадолго до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

По информации Telegram-канала SHOT, беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.