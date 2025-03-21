Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за атаки дрона

Слюсарь сообщил о взрыве в доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:39 по московскому времени.

На место происшествия направились оперативные службы, добавил Слюсарь.

Telegram-канал Baza уточнил, что дрон врезался в стену дома в жилом комплексе «Свобода». Жильцы выбежали на улицу.

Утром 21 марта Слюсарь сообщил, что на территории Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Подразделения противовоздушной обороны сбили дроны в Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами