В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за атаки дрона

Слюсарь сообщил о взрыве в доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:39 по московскому времени.

На место происшествия направились оперативные службы, добавил Слюсарь.

Telegram-канал Baza уточнил, что дрон врезался в стену дома в жилом комплексе «Свобода». Жильцы выбежали на улицу.

Утром 21 марта Слюсарь сообщил, что на территории Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Подразделения противовоздушной обороны сбили дроны в Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.