Свыше десяти беспилотников сбили на юге Воронежской области

Гусев сообщил об уничтожении более десяти дронов на юге Воронежской области

На территории южной части Воронежской области уничтожили свыше десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны на юге области были обнаружены и уничтожены еще более десяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:25 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что в двух районах региона были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотников. В Воронежской области сохраняется опасность атаки дронов, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.