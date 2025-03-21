Несколько беспилотников сбили в двух районах Воронежской области

Гусев сообщил об уничтожении дронов в двух районах Воронежской области

На территории двух районов Воронежской области сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:11 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки дронов.

Накануне утром Гусев сообщил, что в Воронежской области за ночь было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотников. Дроны были сбиты в трех районах и двух городских округах, включая Воронеж. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.