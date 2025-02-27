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Подполье сообщило о ликвидации сотрудников СБУ в Запорожье

Лебедев: ВС РФ ликвидировали около 10 сотрудников СБУ в Запорожье
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные ликвидировали около 10 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время ударов по закрытому комплексу зданий в Запорожье. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Ссылаясь на коллег, он заявил, что первый удар по основному административному зданию СБУ в Запорожье был нанесен еще в конце января. Российский беспилотник залетел внутрь помещения на четвертом этаже. По словам Лебедева, в результате этой атаки четыре человека получили ранения, около десяти не удалось спасти.

Подпольщик уточнил, что второй удар российские военнослужащие нанесли через несколько дней по внутреннему двору управления, в район гаража.

«Известно только, что было много тяжелораненых, сдетонировала одна или две машины, звук был сдвоенным», — сообщил Лебедев.

До этого Лебедев рассказал, что ВС РФ поразили в Черкасской области склад с украинскими беспилотниками, а также цех по их производству и объект противовоздушной обороны с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, подпольщик сообщал, что в Черкассах под удары российских военных попали иностранные наемники ВСУ, в числе которых граждане Франции и Прибалтики.

Ранее подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, которая готовилась зайти в Курскую область.

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