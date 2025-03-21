Жителей Краснодара предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Краснодара объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Беспилотная опасность», — говорится в рассылке ведомства.

Жителей города призвали сохранять спокойствие и зайти в помещения без окон.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.