Появились кадры удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ

В сети появилась новая видеозапись удара по пытающейся прорваться в Белгородскую область технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Старший Пограннаряда».

На кадрах объективного контроля можно увидеть, что инженерная машина разграждения (ИМР) продирается сквозь «зубы дракона», но ее подбивает российский беспилотный летательный аппарат. Затем из техники выбирается украинский военнослужащий и убегает.

Автор поста утверждает, что эта запись была сделана 18 марта. По его данным, ИМР двигалась от Марьина Сумской области в сторону Демидовки в Белгородской области. Впоследствии инженерная машина была сожжена окончательно.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее Зеленский подтвердил попытки ВСУ проникнуть в Белгородскую область.