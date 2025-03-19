Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ

Опубликовано видео удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ

В сети появилась новая видеозапись удара по пытающейся прорваться в Белгородскую область технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Старший Пограннаряда».

На кадрах объективного контроля можно увидеть, что инженерная машина разграждения (ИМР) продирается сквозь «зубы дракона», но ее подбивает российский беспилотный летательный аппарат. Затем из техники выбирается украинский военнослужащий и убегает.

Автор поста утверждает, что эта запись была сделана 18 марта. По его данным, ИМР двигалась от Марьина Сумской области в сторону Демидовки в Белгородской области. Впоследствии инженерная машина была сожжена окончательно.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее Зеленский подтвердил попытки ВСУ проникнуть в Белгородскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами