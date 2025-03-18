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Боец подразделения «Орлан» погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков сообщил о гибели бойца «Орлана» при обстреле ВСУ Красной Яруги
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Боец подразделения «Орлан» погиб при обстреле подразделениями Вооруженных сил Украины поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец подразделения «Орлан», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:50 по московскому времени.

Мужчина умер до прибытия медиков, уточнил губернатор. Гладков выразил соболезнования родным и близким бойца.

Кроме того, в результате обстрела в поселке загорелся автобус, продолжил глава региона. Возгорание потушили пожарные. Также поврежден социальный объект, находящийся поблизости, добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявлял, что обстановка в регионе остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.

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