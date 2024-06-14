Песков прокомментировал обстрел журналистов под Горловкой

Журналисты НТВ, попавшие под обстрел Вооруженных сил Украины под Горловкой в Донецкой народной республике, подверглись намеренному нападению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Если я не ошибаюсь, то, возможно, это был прямо преднамеренный обстрел наших журналистов, наших представителей СМИ. То есть это не случайное попадание», — сказал Песков.

По словам мэра населенного пункта Ивана Приходько, журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. По словам главы населенного пункта, сотрудник телеканала Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжелые ранения.

Позже получивший ранение в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки.

11 июня украинский снаряд попал в многоквартирный дом в жилом массиве «Строитель» в Горловке. В результате пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности ранения журналистов НТВ.