ВС России ликвидировали женщину — оператора БПЛА ВСУ

Российские военные с помощью дрона ликвидировали украинскую военнослужащую — оператора БПЛА. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

На кадрах видно, как женщина поднимает приземлившийся беспилотник и скрывается с ним в блиндаже. Затем российский дрон атакует ее укрытие. В результате удара блиндаж взрывается.

«Ликвидация украинки, которая служила оператором дронов ВСУ», — говорится в описании к ролику.

18 марта стало известно, что российские военные уничтожили группу украинских женщин — штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что в рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы.

Ранее военный рассказал о жестокости женщин в ВСУ.