Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный рассказал о жестокости женщин в ВСУ

Военный Дандыкин: в К-2 ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, в текущий момент в рядах украинской армии состоит порядка 43 тыс. женщин.

Он добавил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие.

Дандыкин утверждает, что им не чужда жестокость.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны.

Накануне бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что переход Вооруженных сил Украины в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой. По его мнению, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя Вооруженных сил РФ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами