Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, в текущий момент в рядах украинской армии состоит порядка 43 тыс. женщин.

Он добавил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие.

Дандыкин утверждает, что им не чужда жестокость.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что неудачи армии Украины в ряде направлений произошли из-за ошибок в построении системы обороны.

Накануне бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что переход Вооруженных сил Украины в активную оборону без наступления станет фатальной ошибкой. По его мнению, подобная тактика означала бы передачу инициативы на поле боя Вооруженных сил РФ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.