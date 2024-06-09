В минобороны Украины назвали число служащих в ВСУ женщин

Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.

«У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин», — рассказала она.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что осужденные женщины могут быть призваны в ряды ВСУ.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

10 мая на Украине оценили число заключенных, которых можно будет отправить на фронт.

Ранее в ВСУ призвали сделать всех совершеннолетних украинок военнообязанными.