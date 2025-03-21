Кадыров: боец «Ахмата» нес пленного ВСУ под обстрелами 12 километров

Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец «Ахмата» нес 12 км под обстрелами

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что среди тяжелораненых военнопленных, переданных Украине, четверо попали в плен бойцам «Ахмата».

По его словам, один из освобожденных рассказал, что военнослужащий «Ахмата» по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место.

«Пленные выразили искреннюю благодарность за сохраненные жизни, восстановленное здоровье и возможность вернуться домой», — сообщил Кадыров.

19 марта в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими. В ведомстве уточнили, что по итогам обмена с территории Украины были возвращены 175 российских военных. Взамен Россия передала 175 военнопленных украинской армии, 22 из которых тяжелораненые.

Ранее восьмерым бойцам СВО присвоили звание «Герой Чеченской Республики».