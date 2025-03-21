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Стало известно о замаскированных под спецназ РФ элитных украинских диверсантах

Опубликованы фото диверсантов ССО ВСУ, замаскированных под российский спецназ
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Telegram-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Бойцы 8-го полка сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовали кадры своего обмундирования в день наступления на территорию России. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал «Архангелы спецназа».

«Снаряжение от российского «АрсАрма» и «Техинком». Из вооружения отмечены автоматы АК-74, АК-105 и АК-12, для завершения «образа» используются российские шевроны и атрибутика», — говорится в сообщении.

По данным канала, обмундирование было снято с бойцов в качестве трофеев и использовалось для совершения диверсий. В публикации подчеркивается, что солдаты ССО также знают русский язык, поскольку большая часть населения Украины говорит на нем.

До этого российский боец с позывным «Спиридон» заявил, что часть оставшихся в Курской области украинских военных пытается покинуть регион под видом мирных жителей.

По его словам, оказавшиеся в окружении украинские солдаты бросили все вооружение и стремятся оставить позиции. Они переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за мирное население. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

Ранее украинские военные назвали катастрофой отступление из Курской области.

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