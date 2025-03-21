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Дандыкин назвал удар по Одессе ответом за налет на Энгельс

Дандыкин: мощный удар по Одессе был ответом за налет на Энгельс
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru назвал мощный удар российской армии по целям в Одессе ответом за налет на Энгельс.

«Думаю, это в том числе ответка за налет беспилотников на аэродром в Энгельсе. Плюс плановые действия Вооруженных сил России. Одесса представляет для Украины интерес в плане логистики поставок оружия», — сказал аналитик.

Дандыкин отметил, что через Одессу проходил один из двух важнейших каналов поставок оружия и техники. По его мнению, такого удара по Одессе «не было с начала специальной военной операции».

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов за все время, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского БПЛА оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Ранее российский генерал сообщил, что сбитый в Энгельсе дрон ВСУ мог быть разработкой НАТО.

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