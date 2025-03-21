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Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью
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Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дроны были уничтожены с 10:00 до 11:00 по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне стало известно, что дрон ВСУ атаковал Валуйский округ Белгородской области, один местный житель пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атак ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области ранения получили три мирных жителя.

Глава региона уточнил, что на дороге Графовка — Репяховка беспилотник атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары. Пострадала супружеская пара, они доставлены в больницу.

Ранее десятки беспилотников атаковали Белгородскую область.

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